Меньше 20% россиян хотят провести пенсионные годы в деревне или на даче

Чуть больше половины россиян (61%) хотят на пенсии жить в городах с развитой инфраструктурой. При этом для каждого третьего опрошенного (36%) важно наличие технологичной транспортной системы, доступной медицины, а также возможностей для интересного досуга.
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