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Свежие комментарии

Названы города, где рухнул спрос на льготную ипотеку

Две столицы больше других городов пострадали из-за ужесточения условий выдачи льготной ипотеки. В январе количество заявок по ней в Москве сократилось на 36,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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