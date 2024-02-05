Названы города, где рухнул спрос на льготную ипотеку

Две столицы больше других городов пострадали из-за ужесточения условий выдачи льготной ипотеки. В январе количество заявок по ней в Москве сократилось на 36,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
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