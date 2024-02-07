Блогеров привлекут к ответственности за рекламу VPN

МОСКВА, 7 февраля, ФедералПресс. С 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Об этом заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.