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Российская армия поразила нефтебазу «Баловное» в зоне СВО и скоро отобьют Часов Яр: Карта специальной военной операции на Украине на 4 мая 2024 года

Российская армия поразила нефтебазу «Баловное» в зоне СВО и скоро отобьют Часов Яр: Карта специальной военной операции на Украине на 4 мая 2024 года Юлия СоколоваРоссийские вооруженные силы выполнили успешный удар в ходе специальной операции, нацеленной на ослабление противника.

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