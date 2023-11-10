Права всех представителей всех этнических групп Сицзана гарантированы - Белая книга

Пекин, 10 ноября /Синьхуа/ -- Новые шаги, предпринятые в политическом строительстве Сицзанского автономного района на юго-западе Китая, позволили эффективно гарантировать право всех представителей всех этнических групп региона быть хозяевами своего края и страны, говорится в Белой книге, опубликованной в пятницу.