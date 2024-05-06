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Ландо Норрис: «Трамп сказал, что он мой талисман. Нельзя не уважать Дональда»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис, что бывший президент США Дональд Трамп, посетивший Гран-при Майами, поздравил его с первой победой в «Ф-1».

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