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Суд ЕС защитил российские компании от произвольной заморозки активов в Европе

Суд Европейского союза постановил, что литовские власти не имели достаточных оснований для заморозки активов Inter Rao Lietuva – литовской «дочки» группы «Интер РАО» – и что принадлежность компании к российскому бизнесу не делает ее автоматически подконтрольной президенту России, пишет РБК.

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