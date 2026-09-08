Меркель после победы АдГ на выборах раскритиковала политику изоляции партии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала политику изоляции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которой, по ее словам, придерживаются практически все остальные германские партии.
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