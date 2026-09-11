В Красноярске на одной улице за два дня ликвидировали двух агерссивных медведей

В Красноярске за два дня на одной из улиц ликвидировали двух агрессивных медведей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпросвещения РФ...
- Депутат Кашвар: р...
- В редакции Ura.ru...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым