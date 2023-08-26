Поздравление «братской» Украины с «днём незалежности» от Лукашенко вызвало отклик в Киеве и Москве

ВА Владимир Амосов Все искусственное не вечно, что СССР, что Украина. Жить и создавать новое надо по естественным законам природы, а не выдумывать всякую ересь, кому что придет в башку.

ЭМИЛЬ ВАТМ Чтото очень напоминает, или я один это заметил