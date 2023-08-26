Политнавигатор Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил сегодня «братский украинский народ» с днем независимости.
Поздравление «братской» Украины с «днём незалежности» от Лукашенко вызвало отклик в Киеве и Москве
Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Все искусственное не вечно, что СССР, что Украина. Жить и создавать новое надо по естественным законам природы, а не выдумывать всякую ересь, кому что придет в башку.
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9 час.
ЭМИЛЬ ВАТМ
Чтото очень напоминает, или я один это заметил
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8 час.
ЭМИЛЬ ВАТМ
Искусственное это то, что создано человеком, взаимоотношения в обществе созданы человеком, следовательно это искусственное, создание нового, это создание искусственного, что вы имеете ввиду, говоря жить по естественным законам??, поясните, а то чего то не понял я
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8 час.
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