NYP: ВСУ могут вывести войска из Курской области в течение двух недель

ВСУ в течение двух недель могут покинуть территорию Курской области, пишет New York Post.По словам украинских военных, вторжение в Курскую область для Украины имеет «политическое значение», при этом влечет несоразмерные потери.
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