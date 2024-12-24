Светлана Журова: Сборная России по хоккею — команда мечты

По мнению депутата, в случае участия в Играх-2026 российские хоккеисты победят. Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, а ныне депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала уровень сборной России по хоккею.
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