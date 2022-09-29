Позитив для оптимистов

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Началась зачистка военкомов. Люди, привыкшие всю жизнь только и делать, что брать взятки, оказались не способны служить Родине

Началась зачистка военкомов. Люди, привыкшие всю жизнь только и делать, что брать взятки, оказались не способны служить Родине

Не знаю, как вы, я всегда относился к военкомам с некоторой неприязнью. И это связано вовсе не с самим фактом призыва на армейскую службу.

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