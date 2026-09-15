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В Троице-Сергиевой лавре заменили оригинал «Троицы» Андрея Рублёва

В Троице-Сергиевой лавре заменили оригинал «Троицы» Андрея Рублёва

Оригинал иконы «Троица» Андрея Рублёва с конца августа находится в реставрационной мастерской Троице-Сергиевой лавры, а в алтаре Троицкого собора размещён её список.

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