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Китай

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Китайский комитет содействия развитию международной торговли призвал США прекратить повышение тарифов на китайские товары

Пекин, 16 мая /Синьхуа/ -- США должны неукоснительно соблюдать правила ВТО и немедленно отменить дополнительные таможенные пошлины на некоторые виды китайских товаров, заявил на днях официальный представитель Китайского комитета содействия развитию международной торговли /CCPIT/.

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