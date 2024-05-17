Китайский комитет содействия развитию международной торговли призвал США прекратить повышение тарифов на китайские товары

Пекин, 16 мая /Синьхуа/ -- США должны неукоснительно соблюдать правила ВТО и немедленно отменить дополнительные таможенные пошлины на некоторые виды китайских товаров, заявил на днях официальный представитель Китайского комитета содействия развитию международной торговли /CCPIT/.
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