Самолет-разведчик США более четырех часов облетал Калининградскую область

Борт-разведчик США около четырех часов облетал территорию вокруг Калининградской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на полетные данные.
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