НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

76 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Укрозверье...Вермахт и гестапо...
  • Вячеслав Арефкин
    Нашим надо подвести боевые корабли к берегу и сбивать пролетающие ракеты америкосов, для тренировки!!! Как это делали...МИД РФ призвал СШ...
  • Лидия Санникова
    Мазохисты... По мырдам давно не получали.Почему Европа опя...

МИД РФ призвал США прекратить бомбардировки Йемена, хуситы предлагают переговоры

МИД РФ призвал США прекратить бомбардировки Йемена, хуситы предлагают переговоры

Вашингтону следует немедленно прекратить бомбардировки Йемена и вступить в переговоры с хуситами. Об этом в телефонном разговоре с главой Госдепа Штатов Марко Рубио заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Арефкин
Нашим надо подвести боевые корабли к берегу и сбивать пролетающие ракеты америкосов, для тренировки!!! Как это делали страны при обстреле израиля Ираном!!!
Ответить
20 час.
наверх