Кинематографисты из ЮАР преодолели 20 тыс. км и прибыли в Магадан

Кинематографисты из Южной Африки, Йохан Баденхорст и Страйхер, завершили 20-тысячный километровый маршрут по России, начавшийся 9 мая в Мурманске и завершившийся в Магадане, чтобы показать культурное разнообразие страны в своём проекте.