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Царьград

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Кинематографисты из ЮАР преодолели 20 тыс. км и прибыли в Магадан

Кинематографисты из ЮАР преодолели 20 тыс. км и прибыли в Магадан

Кинематографисты из Южной Африки, Йохан Баденхорст и Страйхер, завершили 20-тысячный километровый маршрут по России, начавшийся 9 мая в Мурманске и завершившийся в Магадане, чтобы показать культурное разнообразие страны в своём проекте.

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