Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

874 подписчика

Расчёт FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил пункт корректировки огня артиллерии ВСУ в ходе СВО

Расчёт FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил пункт корректировки огня артиллерии ВСУ в ходе СВО

Каждый российский расчёт ударных беспилотных летательных аппаратов получает до 15 дронов в день для эффективной боевой работы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх