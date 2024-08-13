Махачев назвал основную проблему Усмана Нурмагомедова

Следующий поединок он проведет 7 сентября на турнире Bellator в Сан-Диего Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев высказался о главной проблеме чемпиона Bellator в этой же весовой категории Усмана Нурмагомедова.
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