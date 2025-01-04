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Павел Фрадков исполнил новогоднюю мечту Василисы из Ленинградской области

Павел Фрадков исполнил новогоднюю мечту Василисы из Ленинградской области

Заместитель министра обороны России Павел Фрадков исполнил желание четырёхлетней Василисы из Ленинградской области в рамках акции "Ёлка желаний", подарив девочке снегокат накануне Нового года.

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