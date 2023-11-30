Словацкие автоперевозчики перекроют движение на границе с Украиной на контрольно-пропускном пункте до тех пор, пока Европейская комиссия не вернет отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.
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