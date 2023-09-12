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Мостовой о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Если бы не искусственные тепличные условия, многие бы сделали это. Мы уезжали молодыми, поэтому 10-15 лет играли на высоком уровне»

Мостовой о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Если бы не искусственные тепличные условия, многие бы сделали это. Мы уезжали молодыми, поэтому 10-15 лет играли на высоком уровне»

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Валерий Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ в другие чемпионаты.

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