Развиваться и усиливать позиции: гендиректор группы компаний «Карелия Палп» Юрий Айвазов – об истории и будущем Кондопожского ЦБК

В июне Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат отмечает 95-летие В июне 2024 года Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), один из крупнейших в России и в мире производителей газетной бумаги, отмечает 95-летие.
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