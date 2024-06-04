Развиваться и усиливать позиции: гендиректор группы компаний «Карелия Палп» Юрий Айвазов – об истории и будущем Кондопожского ЦБК

В июне Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат отмечает 95-летие В июне 2024 года Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), один из крупнейших в России и в мире производителей газетной бумаги, отмечает 95-летие.