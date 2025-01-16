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Почему стаж большой, а пенсия маленькая: секрет по годам раскрыт – как выбрать «денежные» трудовые периоды для пенсии

Почему стаж большой, а пенсия маленькая: секрет по годам раскрыт – как выбрать «денежные» трудовые периоды для пенсии

Почему стаж большой, а пенсия маленькая: секрет по годам раскрыт – как выбрать «денежные» трудовые периоды для пенсии Ольга БезродняяКаждый из нас, выходя на пенсию, надеется на достойное финансовое обеспечение.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Хитрые коэффициенты не случайно придуманы. Только стаж должен  быть определяющим  в пенсиях. Как пример. 40 процентов от  среднего оклада и плюс по проценту за каждый год стажа .Люди будут работать для получения хорошей пенсии.
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