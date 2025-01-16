Почему стаж большой, а пенсия маленькая: секрет по годам раскрыт – как выбрать «денежные» трудовые периоды для пенсии

И

ИгорьОвчаренко

Хитрые коэффициенты не случайно придуманы. Только стаж должен быть определяющим в пенсиях. Как пример. 40 процентов от среднего оклада и плюс по проценту за каждый год стажа .Люди будут работать для получения хорошей пенсии.