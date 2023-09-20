Мы вот все думали, что европейские чиновники настроили против нас своих граждан. И внушили им, что Россия - это империя зла, от которой ничего хорошего ждать не приходится.
"Россия, мы с тобой!"
Комментарии
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Элла
БРАВО!!!
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15 час.
Леонид Руси
Наша вождь... Путин В.В.... возглавил войско Бога, которое должно уничтожить сатанинский запад и вернуть человечеству традиционные ценности. Педерастов в пыльный мешок... и в море.
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Согласен с комментарием выше!!!!
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1 час.
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