«Учитель — это не профессия. Это миссия» — Вячеслав Васильев Накануне Дня учителя Вячеслав Васильев вместе с командой Народного фронта посетил лицей №74 в Омске и поздравил педагогический состав.
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