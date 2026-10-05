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Новости Омска

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«Учитель — это не профессия. Это миссия» — Вячеслав Васильев

«Учитель — это не профессия. Это миссия» — Вячеслав Васильев Накануне Дня учителя Вячеслав Васильев вместе с командой Народного фронта посетил лицей №74 в Омске и поздравил педагогический состав.

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