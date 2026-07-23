Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Дележа не будет: США забрали себе всю выручку от продажи венесуэльской нефти

Дележа не будет: США забрали себе всю выручку от продажи венесуэльской нефти

Сегодня, 09:11 США выручили около $13 миллиардов от продажи венесуэльской нефти, однако Каракас практически не получил этих средств.

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