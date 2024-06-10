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Велемудр. Мир тесен.

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Всё есть свет. Интервью с Николой Тесла в 1899 г

Всё есть свет. Интервью с Николой Тесла в 1899 г

- Никола Тесла, - гений, поймавший Свет из глубин Земли, и огонь Небес: отец переменного тока. В его лаборатории впервые был расщеплён атом, создано оружие, вызывающее землетрясение, открыты чёрные космические лучи.

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Комментарии
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алекс кузь
Если изложенное выдал сам тесла, значит высунутый язык энштейна предназначался ему. Ничего у человечества не получится , пока есть частная собств и сытое невежество на крови нищебродов.
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14 час.
Владимир Ветюгов
Браво!
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13 час.

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