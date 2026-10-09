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Татар-информ

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Более 4 тыс. жителей РТ получили новую профессию в рамках нацпроекта «Кадры»

Более 4 тыс. жителей РТ получили новую профессию в рамках нацпроекта «Кадры»

Республика Татарстан продолжает реализацию национального проекта «Кадры». В рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» жители региона могут бесплатно освоить новую специальность или повысить квалификацию, напомнили в пресс-службе Минтруда РТ.

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