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Царьград

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"Медведи-убийцы" и китайский след: Кто зарабатывает на панике вокруг нападений косолапых

"Медведи-убийцы" и китайский след: Кто зарабатывает на панике вокруг нападений косолапых

Нападения медведей на людей в 2026 году стали одной из самых обсуждаемых тем. Но вслед за сообщениями о погибших появились разговоры о расширении охоты и снятии ограничений.

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