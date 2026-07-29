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Посылки доедут? Устоит ли Wildberries после ударов и кто заплатит за уничтоженные товары

Посылки доедут? Устоит ли Wildberries после ударов и кто заплатит за уничтоженные товары

Работа крупнейших интернет-площадок после нападений дронов должна измениться, считают эксперты Удары по складам склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries стали поводом для оценок причин атак на компанию, ее потерь и даже конспирологических версий.

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