Посылки доедут? Устоит ли Wildberries после ударов и кто заплатит за уничтоженные товары

Работа крупнейших интернет-площадок после нападений дронов должна измениться, считают эксперты Удары по складам склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries стали поводом для оценок причин атак на компанию, ее потерь и даже конспирологических версий.
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