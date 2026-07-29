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Анатомия бизнеса

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Самые востребованные направления в IT в 2026 году: какие навыки действительно помогут построить карьеру

Рынок IT больше не делится только на разработчиков, аналитиков и администраторов. В 2026 году работодателям все чаще нужны специалисты, которые умеют работать сразу в нескольких областях: программирование и данные, искусственный интеллект и бизнес-процессы, компьютерное зрение и оборудование, облачная инфраструктура и безопасность.

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