Самые востребованные направления в IT в 2026 году: какие навыки действительно помогут построить карьеру

Рынок IT больше не делится только на разработчиков, аналитиков и администраторов. В 2026 году работодателям все чаще нужны специалисты, которые умеют работать сразу в нескольких областях: программирование и данные, искусственный интеллект и бизнес-процессы, компьютерное зрение и оборудование, облачная инфраструктура и безопасность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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