Самые востребованные направления в IT в 2026 году: какие навыки действительно помогут построить карьеру

Рынок IT больше не делится только на разработчиков, аналитиков и администраторов. В 2026 году работодателям все чаще нужны специалисты, которые умеют работать сразу в нескольких областях: программирование и данные, искусственный интеллект и бизнес-процессы, компьютерное зрение и оборудование, облачная инфраструктура и безопасность.