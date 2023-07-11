Кузьминская прокуратура помогла восстановить трудовые права уволенного

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Кузьминского прокурора на решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска жителя о восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда.
Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Кузьминского прокурора на решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска жителя о восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда.
Свежие комментарии