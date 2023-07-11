Кузьминки

19 подписчиков

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Издалека пищуху можно отличить на стволе от поползня по манере перемещаться по стволу: пищуха это делает снизу вверх,...Фотограф-натурали...
  • Владимир
    Хорошо.Будет где с дороги отдохнуть.К прилету лесных ...

Кузьминская прокуратура помогла восстановить трудовые права уволенного

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Кузьминского прокурора на решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска жителя о восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх