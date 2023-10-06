Накипело: представители власти России предлагают жёсткие меры к мигрантам - россияне поддерживают

Андрей Павлов

Ну Бастрыкин единственный, кто хоть что-то делает. Но у него руки связаны законодательством. А это уже вопрос к нашим дорогим (даже очень дорогим) избранникам из ГД и СФ. И в первую очередь вопрос к президенту, который по конституции, написанной нами янкесами, мало что может (и этим часто прикрывается), но вот думу распустить он вправе. Или дума у него тоже относится к "своим", которых он "не бросает"?