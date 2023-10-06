В высших властных кругах России всё больше начинают прислушиваться к своим согражданам относительно мигрантского вопроса.
Накипело: представители власти России предлагают жёсткие меры к мигрантам - россияне поддерживают
Комментарии
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Андрей Павлов
Ну Бастрыкин единственный, кто хоть что-то делает. Но у него руки связаны законодательством. А это уже вопрос к нашим дорогим (даже очень дорогим) избранникам из ГД и СФ. И в первую очередь вопрос к президенту, который по конституции, написанной нами янкесами, мало что может (и этим часто прикрывается), но вот думу распустить он вправе. Или дума у него тоже относится к "своим", которых он "не бросает"?
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7 час.
Володя Щербаков
Неужели наше правительство не понимает,что через 10-к лет.Не будет России вся Азия переселится,а они плодятся как кошки.В Советс.времена шипели,что Кормят москалей,кацапов, оккупантов.Теперь поняли кто-кого Кормил нагрянули за халявой.
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5 час.
АН
Алексей Наседкин
Пока одни разговоры и обращения бесполезные. Призывы ждать возвращения участников СВО, какая глупость. Получается нынешняя власть РФ сама не в состоянии навести порядок? Никак вся куплена и антинародная? Так вот с кем надо в первую очередь разбираться. Пора по серьёзному с неё спросить пока не завертятся как положено. Они то ох как боятся свои места потерять.
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27 мин.
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