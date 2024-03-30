Шрёдер: дружба с Путиным может помочь найти решение по Украине. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS Дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным могли бы помочь в урегулировании украинского конфликта, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.
Шрёдер сделал неожиданное заявление о Путине и Украине
Комментарии
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Василий Баранов
Интересуют факты, а не мнения знаменитых и известных экспертов.
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6 час.
Надежда
Уже не знают хитроопые западные русофобы кого заслать к Путину. Что-то там тупенький микрончик круги наворачивал, ВВП даже ухом не повел) Был один когда-то "вхожий" в ближний круг ВВП Берлускони, но, к несчастью, он не вовремя ласты склеил) Пришлось "реанимировать" былые связи Шредера. Но вряд ли Путин согласится, потому как предмета обсуждения нет. Хунта должна КАПИТУЛИРОВАТЬ и подписать договор ТОЛЬКО на условиях РФ!
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2 час.
Леонид Руси
А кто такая германия? Никто, пиндосовская шавка, оккупированная сатанистами пиндосами. Добьём жидо-фашистскую гадтну!
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1 час.
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