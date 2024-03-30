Шрёдер сделал неожиданное заявление о Путине и Украине

Надежда

Уже не знают хитроопые западные русофобы кого заслать к Путину. Что-то там тупенький микрончик круги наворачивал, ВВП даже ухом не повел) Был один когда-то "вхожий" в ближний круг ВВП Берлускони, но, к несчастью, он не вовремя ласты склеил) Пришлось "реанимировать" былые связи Шредера. Но вряд ли Путин согласится, потому как предмета обсуждения нет. Хунта должна КАПИТУЛИРОВАТЬ и подписать договор ТОЛЬКО на условиях РФ!