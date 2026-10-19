Турнир по греко-римской борьбе «Победа» стал для Москвы доброй традицией и выполняет важнейшую объединяющую миссию, заявил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.
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