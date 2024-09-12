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Блинкен доложит Байдену об итогах переговоров с Киевом по ударам вглубь России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев обсуждал с украинскими властями возможность применения ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь России, и о результатах данных переговоров он доложит американскому президенту Джо Байдену, сообщает Reuters 11 сентября.

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