Блинкен доложит Байдену об итогах переговоров с Киевом по ударам вглубь России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев обсуждал с украинскими властями возможность применения ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь России, и о результатах данных переговоров он доложит американскому президенту Джо Байдену, сообщает Reuters 11 сентября.