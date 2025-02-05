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Болельщик «Ак Барса» о задержании: «Полицейские и Росгвардия говорили: мы за тебя, не хотим, чтобы тебя наказали. Но сделать ничего не могли, была реакция от охраны «СКА-Арены» – нужно было отработать»

Ранее стало известно, что полиция задержала болельщика «Ак Барса» Андрея Домарева и его 10-летнего сына Романа, бросившего на лед кепку после хет-трика Артема Галимова в матче со СКА (8:3).

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