Во время осмотра главой МЧС улиц Орска из дома спасли пожилую женщину

Пожилую женщину спасли из затопленного дома во время осмотра главой МЧС улиц Орска.Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что сил и средств, которые сейчас задействованы в ликвидации последствий масштабного паводка в Оренбургской области, достаточно.