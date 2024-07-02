Цены на стройматериалы в Бурятии продолжают расти

В Бурятии продолжают расти цены на строительные материалы. За последний месяц выросла стоимость 9 из 51 наименования товаров, за которыми следит Отдел ценообразования и нормирования сметной стоимости Государственной экспертизы Республики Бурятия.
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