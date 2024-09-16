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Пятерка самых отвратительных телеведущих по мнению российских телезрителей

Пятерка самых отвратительных телеведущих по мнению российских телезрителей

Ну что, пришло время продолжить наш "крестовый поход" и обсудить следующую пятерку российских ведущих, которые вызывают у телезрителей желание выключить "зомбоящик", лишь бы не видеть их на экране.

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Комментарии
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Леонид Френкель
Всё красавцы на подбор,с ними дядька &quot;ЧЕНОМОР&quot; ЭРНСТ ВОРЮГА!!!!!
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15 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Что за гнилая , заказная статья?? Почти все ведущие - нормальные интересные люди, даже и Соседов( просто своеобразный) но колоритный. Нет тут какой-то подвох- кому то место нужно??
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7 час.
Анфиса Иванова
Шейнина и Соседова автор  специально &quot; утилизирует&quot;?&quot;  Тем более Зейналову.  Они одни из лучших ведущих на ТВ.
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7 час.

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