Ну что, пришло время продолжить наш "крестовый поход" и обсудить следующую пятерку российских ведущих, которые вызывают у телезрителей желание выключить "зомбоящик", лишь бы не видеть их на экране.
Пятерка самых отвратительных телеведущих по мнению российских телезрителей
Комментарии
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Леонид Френкель
Всё красавцы на подбор,с ними дядька "ЧЕНОМОР" ЭРНСТ ВОРЮГА!!!!!
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15 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Что за гнилая , заказная статья?? Почти все ведущие - нормальные интересные люди, даже и Соседов( просто своеобразный) но колоритный. Нет тут какой-то подвох- кому то место нужно??
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7 час.
Анфиса Иванова
Шейнина и Соседова автор специально " утилизирует"?" Тем более Зейналову. Они одни из лучших ведущих на ТВ.
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7 час.
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