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Дерматолог рассказала о способах восстановления обветренной кожи

Дерматолог рассказала о способах восстановления обветренной кожи

Обветриванию подвергается любой тип кожи, но больше к этому склонна сухая кожа, комбинированная и атопическая, отметила в разговоре с «Известиям» 27 ноября дерматовенеролог, детский дерматолог, косметолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Карташева.

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