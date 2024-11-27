Дерматолог рассказала о способах восстановления обветренной кожи

Обветриванию подвергается любой тип кожи, но больше к этому склонна сухая кожа, комбинированная и атопическая, отметила в разговоре с «Известиям» 27 ноября дерматовенеролог, детский дерматолог, косметолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Карташева.