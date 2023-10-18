10 важных уроков, которые мы получаем на протяжении жизни...

Жизнь — трудное и увлекательное путешествие для каждого человека. На протяжении всей жизни, люди сталкиваются с разными событиями, которые могут радикально могут изменить мировоззрение Мы забываем, что жизнь одна, что у нее есть срок годности, а завтра может и вовсе не наступить.