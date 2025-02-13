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Русская весна

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  • Eduard
    Да они просто свора !Вэнс назвал главн...
  • Eduard
    И кстати вы не поняли,с него хотят вернуть то что ему дали,а не сверх того.Но у него по сути нет ничего !«Там нет никаких ...
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Зеленский и его сторонники с ужасом ждут, что США их бросят

Зеленский и его сторонники с ужасом ждут, что США их бросят

Телефонный разговор между президентами России и США вызвал ужас у киевских властей и их европейских сторонников, пишет журнал Economist со ссылкой на украинского чиновника.

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