Заготовка ЩИ НА ЗИМУ в банках

Обязательно выручит вас! Скажете себе спасибо, что закатали несколько баночек заправки для супа из натуральных домашних овощей ИНГРЕДИЕНТЫ 2 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, 1 кг лука, 1 кг моркови, 1 кг капусты, 100 г растительного масла.