Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Axios:в избирательном штабе Байдена возникли разногласия из-за поддержки Израиля

Axios:в избирательном штабе Байдена возникли разногласия из-за поддержки Израиля

В избирательном штабе Байдена возник раскол из-за поддержки Израиля. Об этом сообщает портал Axios. По данным портала, в Национальном комитете Демократической партии США демократы старшего поколения поддерживают помощь Израилю, в то время как молодые участники партии выражают сочувствие палестинцам.

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