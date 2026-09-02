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Царьград

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Суд взыскал с жителя ХМАО 1,98 млн рублей за авто из-за границы

Суд взыскал с жителя ХМАО 1,98 млн рублей за авто из-за границы

Суд в ХМАО взыскал с местного жителя 1,98 млн рублей за неуплату утилизационного сбора на ввезённый из-за рубежа автомобиль.

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