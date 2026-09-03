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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сурин – лучший российский юниор в прошлом сезоне по версии журналистов, Жаровский – 2-й, Привалов – 5-й («СЭ»)

Егор Сурин занял первое место в голосовании «Спорт-Экспресса» на звание лучшего российского юниора по итогам прошлого сезона.

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