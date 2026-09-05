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За рулем

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Три версии, полный привод и экономия топлива до 23% — это новый Kia Seltos

Три версии, полный привод и экономия топлива до 23% — это новый Kia Seltos

В Европе появилась гибридная версия популярного компактного внедорожника Kia Seltos.Теперь модель доступна не только с бензиновым турбомотором, но и в двух электрифицированных вариантах – переднеприводном мощностью 154 л.

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